Chocolatissimo ouvre ses portes pour une semaine

Neuchâtel devient la capitale du chocolat dès ce samedi et jusqu'au 9 novembre. La 11e édition de Chocolatissimo, propose durant une semaine des démonstrations, des animations, des spectacles et des dégustations en lien avec cette thématique.



Le public pourra voter pour les plus belles pièces montées sur le thème du sport qui seront présentées à l'Hôtel de Ville par les apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois. Il est aussi invité cette année à découvrir et savourer les neuf truffes en compétition dans les confiseries membres de Chocolatissimo en établissant un podium personnel.

Les médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises début décembre. Pour participer à ce concours, les visiteurs devront se procurer un passe coûtant cinq francs.

Trois nouvelles saveurs de plaques sont proposées comme lors de chaque édition. Un chocolat blanc aux tomates séchées et graines de courge, un chocolat au lait au spéculoos, granola et noix de pécan, ainsi qu’un chocolat noir aux figues et nougat sont à déguster cette année.

Les dernières éditions, la manifestation avait attiré quelque 10'000 gourmands. /ATS-ecr