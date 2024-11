Un comptoir qui fédère toute la Broye

Le Comptoir de Payerne a un rôle fédérateur. La 64e édition de la manifestation démarre ce vendredi et se tient jusqu’au 10 novembre. Quelques 116 associations, commerces et entreprises s’exposent à la Halle des Fêtes. C’est toute l’économie régionale, au sens large du terme, qui vient à Payerne une fois tous les deux ans, en alternance avec le Comptoir broyard. Cette manifestation compte beaucoup pour la Commune, ses commerçants et sa population, explique Eric Küng, le Syndic de Payerne, dans La Matinale ce vendredi. « C’est quelque chose qui est très attendu ! »