La 11e BPH est lancée en pays horloger

Un seul cœur pour les villes du Haut et St-Imier, et il fait tic-tac. La région vit depuis jeudi et jusqu’à dimanche au rythme de la 11e Biennale du patrimoine horloger (BPH). Plus de 1'500 personnes sont d’ores et déjà attendues pour visiter l’une ou l’autre des 31 entreprises horlogères qui participent à la manifestation.

Si tous les événements sur réservation sont complets, il est possible de profiter de visites libres. C’est le cas notamment à l’atelier Arrigoni-Laufer, à La Chaux-de-Fonds. Ses collaborateurs accueillent le public ce samedi entre 10h et 13h. Derrière les murs de la rue de la Serre 24, les artisans œuvrent pour transformer des mouvements industriels en objets d’art.