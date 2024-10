Nouvelle infirmerie à la prison de La Chaux-de-Fonds

Concours remporté par une plasticienne

Ces travaux ont également intégré une dimension artistique. Un concours a été organisé dans le cadre du pourcent culturel prévu lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments de l'État. Une somme de 40'000 francs (34'000 francs pour l’artiste et 6000 pour l’organisation du concours) a été consacrée avec pour but d'animer certaines surfaces intérieures de la prison par une intervention artistique.

Ce concours a été remporté par la plasticienne Charlotte Favre et son projet intitulé "Belly Swing". En s'appropriant les espaces et les volumes, le projet propose d'exposer des formes organiques et colorées dans les quatre salles de l’infirmerie. Ces formes sont inspirées de l'univers médical et biologique. Les œuvres sont réalisées en mousse. Une couleur dominante spécifique a été attribuée à chaque salle. /ATS