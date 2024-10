Mettre en lumière les femmes actrices du patrimoine bâti

Mettre en lumière le rôle des femmes dans le patrimoine bâti sur plusieurs siècles. C’est l’objectif des recherches que l’équipe de l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel mène actuellement. Sous la houlette de l’historienne du patrimoine Claire Piguet et du conservateur du canton de Neuchâtel Frédéric Frank, le projet a pour but de parler du matrimoine et du rôle des femmes engagées dans l’architecture au fil des siècles. Car elles sont dans l’ombre depuis bien longtemps, explique Claire Piguet dans « La Matinale » ce jeudi. « L’architecture c’est en général un domaine qui engage de gros moyens financiers et qui est proche du pouvoir », relève l’historienne du patrimoine. Reste que la situation a été bouleversée. « Il y a eu un tournant à la fin du 19e siècle », explique Frédéric Frank. « Le rôle de l’architecte se cristallise », développe le conservateur cantonal qui relève qu’à la fin des années 10-20, il y avait autant de femmes inscrites pour la formation que d’hommes.