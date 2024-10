Un coup d’avance sur les cambrioleurs

Les statistiques démontrent que les vols par effraction sont en net recul. Mais le phénomène reste d’actualité. Et plus particulièrement en automne, quand les jours raccourcissent, les cambrioleurs distinguent plus facilement si les maisons ou appartements semblent inoccupés. Entre septembre et mars, on remarque une accumulation de cambriolages dits « du crépuscule » commis dans des endroits privés.

La Police neuchâteloise préconise la vigilance, afin de compliquer la tâche des voleurs en protégeant votre habitat simplement :

Verrouillez systématiquement vos portes et vos fenêtres

Ne jamais cacher vos clés à l’extérieur

Simulez un présence avec une minuterie

En cas d’absence plusieurs jours de votre domicile, il y a également quelques astuces pour partir l’esprit tranquille :

Informez vos voisins de votre absence

Faire vider votre boite à lettres régulièrement

Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux

Pour adopter les bons gestes, Daniel Favre, responsable de la prévention à la criminalité à la Police neuchâteloise était dans « La Matinale » pour nous mettre en garde. Et si vous constatez un comportement suspect, n'hésitez pas à appeler sans délai le 117. /rde