Mares et des tas de bois pour la biodiversité à La Chaux-de-Fonds

Des aménagements en faveur de la biodiversité ont récemment été réalisés dans des pâturages boisés situés sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds. L'organisation du Parc du Doubs indique mercredi avoir construit des mares pour les batraciens et des tas de bois et de pierres pour la petite faune.

Les quatre mares creusées cet été visent aussi à offrir un environnement favorable aux insectes et invertébrés aquatiques ainsi qu'aux oiseaux et plantes vivant en milieux humides, indique le Parc du Doubs dans un communiqué. Les tas de bois et de pierres constituent pour leur part des habitats intéressants pour la petite faune sauvage, comme par exemple l'hermine.

Les aménagements ont été réalisés par le Parc du Doubs, en partenariat avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, dans les secteurs de La Sombaille et du Chapeau-Rablé. Mares et structures pour la petite faune ont été installées sur des terrains de la Ville exploités par des agriculteurs.

La quasi-totalité des travaux, d'une valeur de 30'000 francs, a été financée par des partenaires privés, notamment des fondations. Les aménagements font partie des mesures "nature" prévues dans le Plan de gestion intégrée des pâturages boisés de la commune de la Chaux-de-Fonds. /ATS-cob