La fête des 50 ans du Lynx

L'association « Avenir Loup Lynx Jura » propose donc une journée d'animations autour de la bête, samedi à Champ-du-Moulin. Outre une exposition photos en plein air des œuvres de Laurent Geslin, le programme comprend images d’archives, rétrospective et parole d’anciens ainsi que trois conférences en relation avec la situation actuelle et l’avenir du grand carnivore dans la région. De plus, des élèves de douze classes participent à l’événement, en présentant des créations autour de la même thématique. Chargé de coordonner cette exposition d’élèves, Didier Clémence apprécie la fraîcheur de leur regard : « Tous les enjeux autour de la biodiversité et des grands prédateurs font débat, polémique, aujourd’hui. Mais les enfants n’ont pas ce regard-là, ils conservent un regard neutre. Et ils ont aussi fait un gros travail pour connaître l’animal. »