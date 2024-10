Boudry veut mettre les jeunes au centre

« Ces premières rencontres sur le terrain sont très importantes pour se faire connaître », souligne Vincent Jacot, surtout en l’absence d’un lieu d’accueil. « Il s’agit désormais de dénicher un local, le plus vite possible », espère l’équipe d’animation. « Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec la Commune. Les pistes explorées s’orientent autant du côté de bâtiments publics qu’auprès de privés. »

L’idée sera ensuite d’ouvrir le local trois fois par semaine dès 16h et jusqu’à 18h30-19h. « En termes d’activités, nous sommes à l’écoute des jeunes et de leurs envies ». Outre les « classiques » que sont baby-foot, consoles de jeux avec encadrement ou encore jeux de société, « nous proposerons par exemple des concerts, open mic, ou encore la possibilité de partager des repas », précise Vincent Jacot. Le responsable rappelle « que le but est aussi de créer des liens, d’établir de la confiance et d’offrir un coin d’écoute, de discussions et d’échanges aux jeunes ».