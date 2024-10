Pol’école : « C’est quoi ton truc ? »

« A dlaczego nie napisać tego artykułu po polsku ? » Une idée qui s’est arrêtée à cette question, et à une traduction google hasardeuse dont on ne fait jamais véritablement confiance. Pour écrire un article en polonais, il faut avoir les bases de la langue, et même avec un cours accéléré de la présidente de l’association Pol’Ecole, Anna Rubeli, Raphael n’y est pas du tout.

Cette association a vu le jour en 2019 sur l’idée de promouvoir la langue et la culture polonaise. Reconnue par le canton, elle donne des cours, une fois par semaine au Collège des Terreaux à Neuchâtel, destinés aux enfants d’origine polonaise en bas âge.

Rencontre avec Anna Rubeli, présidente de Pol’école dans « La Matinale » :