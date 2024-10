Fermeture nocturne entre Vaumarcus et Grandson

L’autoroute A5 sera fermée entre Vaumarcus et Grandson dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. La circulation sera impossible entre 22h et 5h du matin, en raison de tests de signalisation et de sécurité dans les tunnels. Selon un communiqué de l’Office fédéral des routes, ces interventions sont susceptibles d’être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques. La nuit du 7 au 8 novembre est prévue comme nuit de réserve. Les automobilistes devront suivre la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-cob