De l’argent pour Capitale culturelle et le dossier des Mélèzes enfin dégelé !

Pas de panique, le dossier des nouvelles patinoires des Mélèzes avance comme prévu ! C’est le message délivré par l’exécutif chaux-de-fonnier lundi soir au Conseil général. Le coût – 69 millions de francs – et le contenu du projet avaient été dévoilés en mars. Et puis plus rien… Sauf l’annonce d’un vote du Conseil général sans cesse repoussé. En voilà assez, ont dit les conseillers généraux, qui dans une interpellation urgente signée de tous, sauf par le PLR, ont demandé de connaître le calendrier des travaux et où en est la recherche de sponsors. Le conseiller communal Thierry Brechbühler a assuré que les partenaires, tous locaux ou régionaux, ont tous confirmé leur engagement financier. Très bientôt, les trois commissions politiques concernées sauront tout et le vote du Conseil général est programmé pour le 28 janvier prochain, promis ! Dans le scénario le plus optimiste, le chantier devrait donc se dérouler de 2026 à 2028.

Le Conseil général a aussi délivré le premier crédit public destinée à la réalisation du projet La Chaux-de-Fonds capitale culturelle suisse 2027. Ces 2,5 millions de francs (votés en présence des responsables de l’association) devraient doubler le 4 novembre prochain, grâce au vote attendu du Grand Conseil neuchâtelois. Ces soutiens sont nécessaires à l’engagement financier de la Confédération.





L’initiative des commerçants rejetée

L’initiative communale lancée il y a un an par plusieurs commerçants chaux-de-fonniers a par ailleurs été rejetée par le Conseil général. Elle demandait, pour résumer, que chaque piétonnisation ou modification de place de parc soit soumise au référendum obligatoire. Le texte avait récolté plus de 3000 signatures valables, mais le Conseil communal l’a déclarée irrecevable sur la base d’un avis de droit. Le conseiller général Karim Boukhris s’est même étonné de cet « ovni juridique », expliquant que la modification d’une place de parc est du ressort de l’exécutif et qu’un référendum ne peut sanctionner qu’une décision du législatif.