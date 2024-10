La Grande salle de Bevaix face à son destin

Un dernier pas à franchir pour le projet de nouvelle salle de gymnastique double de Bevaix. Un crédit d’engagement de 21,5 millions de francs concernant la construction de cette nouvelle structure, d’un parking souterrain, d’un chauffage à distance et d’une cuisine professionnelle est soumis au Conseil général de La Grand Béroche lundi soir. Un vote très attendu après des années de débats, d’oppositions et de révisions d’un projet initié il y a plus de 10 ans.

Les autorités présentent donc lundi au législatif un rapport qui s’apparente à un ultime compromis. Au fil du temps, elles ont ajouté un chauffage à distance, un parking souterrain et une cuisine professionnelle pour le parascolaire au projet initial. Elles ont également revu à la hausse le coût de réalisation (12 millions estimés en 2013) et levé les dernières oppositions au projet en novembre 2023.





Sauf que…

Toutefois, avant-même l’ouverture de la séance du législatif, des voix s’élèvent en coulisses. Le groupe PLR annonce déjà vouloir déposer un amendement concernant le chauffage à distance, prévu au nord de la nouvelle salle. Celui-ci serait « trop petit » et aurait « un rapport coût-production inacceptable », selon Jean-Fehlbaum. Le président du PLR de La Grande Béroche explique que d’autres emplacements existent, tout en précisant que les travaux pourraient commencer sans problème, malgré la révision de cette partie du projet.





Référendum ou pas

Du côté des opposants au projet, on surveille attentivement l’avancée des discussions. Après la levée des oppositions en novembre dernier, ils avaient annoncé leur volonté de lancer un référendum si le législatif approuvait le rapport.

Mais, selon Marc Humbert-Prince, l’un des opposants, la position a quelque peu évolué ces derniers mois. Si, comme d’autre, il regrette des nouvelles salles « surdimensionnées » qui n’offrent plus « d’espaces où se réunir » et qu’il craint une surcharge de trafic avec le nouveau parking, il se satisferait de l’amendement PLR pour en rester là.





Volonté d’avancer

Les discussions s’annoncent nombreuses lundi soir. Mais sans doute davantage autour du chauffage à distance, que du reste du rapport. « La tendance du législatif est à l’approbation du rapport, même si celui-ci est boiteux », expose Marc Humbert-Prince. « Le chauffage à distance est le seul point à rediscuter. Le reste du projet tient bien la route, même si ce n’est jamais parfait », ajoute Jean Fehlbaum.

Après des années d’attente, la Grande salle de 1967 semble donc s'approcher d’un repos bien mérité. /gjo