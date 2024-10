Le PLR sort gagnant des urnes à La Neuveville

Trois libéraux-radicaux à l'exécutif

Au Conseil municipal, les libéraux-radicaux ont présenté trois candidats et les trois ont été élus avec le plus de voix. Luca Longo en a obtenu 921, André Kurth 915 et Alain Binggeli 654 voix. À titre de comparaison, le 4e de ces élections, c'est le vert Aurèle Louis, qui en a obtenu 558.

Avec ces résultats, le PLR gagne 2 sièges au Conseil municipal et devient la force majeure de l'exécutif avec trois fauteuils.

Chez les autres partis, les Verts conservent leur seul siège avec le sortant Aurèle Louis.

Le PS et le Forum neuvevillois perdent chacun un siège, mais en garde tous deux un. Chez les socialistes, c'est Denise Bloch qui le conserve avec 501 suffrages et pour le Forum neuvevillois, seule Catherine Frioud-Auchlin a obtenu un siège à l'exécutif, avec 489 voix.





Razzia du PLR au législatif

Et finalement, pour le Conseil général, trente-cinq sièges étaient à repourvoir. Là encore, le PLR n’a laissé que des miettes à ses adversaires. Les quatorze candidats de sa liste ont été élus par les Neuvevillois. Un sans-faute pour les libéraux-radicaux qui gagnent cinq sièges par rapport aux élections de 2020. Statu quo pour les Verts qui siègeront toujours à huit. En revanche, le parti socialiste perd des plumes et passe de sept à quatre représentants. Forum neuvevillois lui aussi subit la loi des urnes en perdant trois sièges pour n’avoir plus que sept élus. Enfin, l’UDC a le sourire. Le parti agrarien gagne un siège et aura ainsi deux représentants./tbu-sbo