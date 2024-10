Le MahN raconte les origines d’un trésor

Les œuvres du legs d’Yvan Amez-Droz font leur retour au MahN. Elles sont au centre de la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, intitulée « Courbet, Monet, Renoir… Focus Provenance ». Celle-ci présente au public les résultats de plusieurs années de recherches sur l’origine des pièces de la collection.

Lors de l’arrivée des 69 œuvres au musée en 1979, l’attention se focalise sur l’authenticité des pièces, mais pas sur leur provenance. Or, au tournant du XXIe siècle, la recrudescence des débats sur l’art spolié entre 1933 et 1945 relance les discussions. C’est dans ce contexte qu’en 2019, grâce au soutien de l’Office fédéral de la culture, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel conduit une recherche sur la provenance de ces biens. L’enquête devait établir « qu’aucune œuvre n’a été spoliée, étant donné que cette collection avait été réunie à Paris entre 1920 et 1960 », explique Laurent Langer, co-directeur du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.