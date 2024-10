Le festival 1000 Jazz séduit toujours plus de monde. La deuxième édition de ce rendez-vous de jazz actuel a attiré environ 1'100 personnes à La Chaux-de-Fonds et au Locle durant les 5 jours de la manifestation, qui s’est achevée dimanche. En 2022, 1'000 mélomanes avaient pris part à l’événement. Parmi les moments forts, les organisateurs évoquent les concerts du guitariste Kurt Rosenwinkel et du trompettiste Ludovic Louis. /comm-sbm