Un festival pour soutenir les artistes émergents

Offrir un réseau d’entraide aux jeunes artistes neuchâtelois : voilà la vocation du Qué toi festival, dont la première édition se tient depuis vendredi et jusqu’à dimanche à Neuchâtel. Six Neuchâtelois fraîchement diplômés, ainsi qu’un Fribourgeois et un Valaisan se produisent sur la scène du théâtre Tais-toi et dans la cour du collège des Terreaux.

L’objectif de l’événement est de leur donner un coup de pouce et quelques conseils pour démarrer au mieux leur carrière professionnelle. Le festival est l’occasion pour eux de présenter l’une de leurs créations, « que le projet soit abouti ou non », précise Léa Gigon, l’une des co-organisatrices du Qué toi festival.

Le programme se compose de pièces de théâtre, d’un spectacle de danse ou encore de théâtre acrobatique. Chacun amène son « univers », explique Aloïse Held, également à l’origine du festival. Il est recommandé de réserver ses places au théâtre. Un tarif réduit est à disposition de ceux qui en auraient besoin. En revanche, l'accès à la cour du collège des Terreaux est libre, mais un chapeau circule à la fin des représentations.

Les deux Neuchâteloises qui ont créé ce rendez-vous souhaitaient apporter du soutien aux personnes qui, comme elles, entament leur carrière artistique et font face à certaines difficultés. Léa Gigon met en avant le défi de se créer un réseau lorsque l’on étudie à l’étranger et que l’on revient ensuite dans sa région d’origine.