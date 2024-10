La cour des Terreaux se végétalise

Moins de béton et plus de verdure, c’est une cour des Terreaux végétalisée qui a été inaugurée par les élèves du collège ce vendredi. Un réaménagement porté par le Muséum d’histoire naturelle, en collaboration avec l’institution scolaire et la Ville de Neuchâtel. À l’origine, le Muséum souhaitait conduire une réflexion quant au jardin qui jouxte son institution. Un lieu quelque peu délaissé. Finalement, c’est toute une portion de la cour d’école qui a été revue. Un moyen de favoriser la biodiversité, de lutter contre les îlots de chaleur en milieu urbain, mais aussi d’offrir aux élèves un espace de découverte.