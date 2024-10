La Trotteuse, une tradition qui unit les Neuchâtelois

En décembre à La Chaux-de-Fonds, l’évènement est presque aussi attendu que Noël… La Trotteuse-Tissot, 16e édition, c’est le samedi 14 décembre. La course à pied populaire se tient dans les rues de la ville. L’année dernière, la corrida a rassemblé plus de 2'800 participants et le trail plus de 3'200. Cette dernière distance n’est pas au programme cette année, puisqu’elle n’est proposée que tous les deux ans.

Comme le fait remarquer Maude Mäder, co-présidente de la manifestation invitée dans « La Matinale », dans le canton de Neuchâtel, la Trotteuse était pionnière en la matière : c’était la première corrida. Elle est devenue un de ces rendez-vous qui unissent le Haut et le Bas.

Aujourd’hui, il y en a quatre en tout au calendrier, mais les organisateurs de l’événement chaux-de-fonnier ne se froissent pas d’avoir ce genre concurrence, au contraire, puisque cela montre selon eux à quel point la population est friande de ces offres sportives.

Quelques modifications à relever pour cette édition 2024 : l’année dernière, le lieu de rassemblement de la Trotteuse Tissot se trouvait sur la place du Marché. Cette année, il a été déplacé sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Par ailleurs, cette année, l’inscription est gratuite pour tous les enfants du canton. /sma-jhi