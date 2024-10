Nouveau visage pour la Fondation Sombaille jeunesse

Le lien créé avec le jeune est la base du travail de la Fondation. Il s’agit dans un premier temps de l’encourager à découvrir et à expérimenter. Puis, en fonction de son évolution, à se former. « À ce titre, nous avons deux secteurs principaux. Ce qu’on appelle la préformation, avec des jeunes qui sont là pour une année, voire plus, et qui vont passer dans différents ateliers. (…) Nous avons également des formations pratiques. Nous accompagnons des jeunes en AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle) et CFC (Certificat fédéral de capacité) au sein de la Fondation ». La Fondation Sombaille jeunesse a à cœur de se développer constamment, avec par exemple la création du Café du jardin et de la Bibliothèque objet volant. /sma