Une bouteille « star » à la Maison de l’absinthe

Présente depuis 2014 à la Maison de l’absinthe, la précieuse bouteille occupe cette fois-ci la place centrale d’une exposition, à l’occasion des 10 ans de l’institution vallonnière.





L’apogée de l’absinthe

L’exposition retrace l’histoire de cette bouteille, mais revient également sur l’expédition qui a mené à sa découverte en 1991, avec des témoignages d’experts et des films immersifs. Elle permet aussi de se rendre compte d’un contexte particulier lors duquel l’exportation de l’absinthe et sa consommation étaient à leur apogée. « Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l’absinthe est bue partout et par tout le monde », souligne Mathieu Schaffter, commissaire de l’exposition.