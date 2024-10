Travaux nocturnes sur la N20. L’autoroute sera fermée dans les deux sens entre Vauseyon et La Chaux-de-Fonds dès ce mercredi soir. Une disposition valable pendant trois nuits, entre 22h et 5h. Le trafic sera dévié par les Cadolles, Valangin et le col de la Vue-des-Alpes./lgn-jhi