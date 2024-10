Plus de clarté pour les panneaux solaires au Locle

Protéger et valoriser les bâtiments historiques tout en les rendant plus performants sur le plan énergétique, c’est le défi qu’entend relever le plan stratégique solaire du Locle. Le Conseil général de la Mère commune a pris acte mercredi soir d’un rapport d’information en ce sens. Ce document devrait permettre aux propriétaires d’y voir plus clair dans les réglementations. Elles prévoient d’élargir les possibilités d’installation de panneaux solaires sur les toits de la zone UNESCO, tout en préservant le patrimoine.