Mail-Mali face à l’horreur

Choc, horreur, incompréhension, tristesse… L’Association neuchâteloise Mail-Mali n’a pas de mots assez forts pour décrire la situation au Mali. Elle récolte depuis trente ans des fonds pour soutenir des projets scolaires dans la région du pays Dogon. Aujourd’hui, elle lance un appel aux dons en raison de la situation alarmante sur place, entre attaques djihadistes et inondations. Jacques Humbert, président de l’Association Mail-Mali, a expliqué mercredi dans « La Matinale » ne plus s’être rendu sur place depuis 2017. « La situation est beaucoup trop risquée. La sécurité n’est pas là. Je n’ai pas envie de sauter sur une mine ». Les djihadistes ont mené des attaques les 6 et 14 octobre dans des villages où l’association neuchâteloise est active. « Ces djihadistes arrivent dans un village. Ils sont très tranquilles. Ils discutent avec les gens en leur proposant de faire allégeance. (…) S’ils font allégeance, les djihadistes vont les protéger. Mais ils vont aussi demander de l’aide en contrepartie. Par exemple, faire les espions par rapport à l’armée ». Les populations vivent avec la peur au ventre. « Quand les djihadistes attaquent, ils encerclent le village, ils mettent le feu, ils pillent les greniers, ils emportent le bétail. Et puis ils tuent les gens, évidemment. » À cette violence s’ajoutent les inondations. Le pays a été dévasté cette année par des pluies exceptionnelles. « Les gens ont de l’eau jusqu’à la taille un peu partout. En plus des noyades des personnes et du bétail, les maisons s’écroulent ».