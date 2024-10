La culture du Val-de-Travers à l’honneur

De Couvet aux Verrières

Le programme de ce week-end culturel est varié. Le public pourra autant visiter des musées et des ateliers, qu’une Chapelle ou encore de théâtres. Des rendez-vous éclectiques dispersés dans plusieurs communes, entre Môtiers, Fleurier, Couvet et les Verrières par exemple. « On parle souvent de Môtiers comme une pépite culturelle, mais ça ne s’arrête pas là. Et c’est le but de ces journées de les montrer au public », ajoute Sandrine Girardier.