La route nationale entre l’échangeur de Thielle et le giratoire de la Carotte à Ins sera inaccessible ce dimanche 27 octobre. La circulation sera impossible dans les deux sens de 7h à 17h. Selon un communiqué de l’Office fédéral des routes (OFROU) publié ce mercredi, l’A20 sera fermée dans le cadre d’entretien annuel. Les automobilistes devront emprunter la route secondaire, via Gals et Ins. /comm-cob