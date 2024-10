Marc-Antoine Kaeser décoré des Palmes académiques

Les Palmes académiques pour Marc-Antoine Kaeser. Le directeur du Laténium à Hauterive et professeur à l’Université de Neuchâtel a reçu l’insigne d’officier lundi lors d’une cérémonie à Neuchâtel. Cette distinction lui a été remise par Marion Paradas, ambassadrice de France en Suisse et au Liechtenstein. L’ordre des Palmes académiques a été créé en 1808 par Napoléon 1er. Il s’agit de la plus ancienne distinction honorifique civile française. Et un grand honneur pour Marc-Antoine Kaeser, qui était l’invité de « La Matinale » mardi. « On est toujours en quête de reconnaissance. J’aime être libre de faire ce que je veux. Mais évidemment, on est plus libre quand on a la reconnaissance. De ce point de vue, on se plie à certaines exigences diplomatiques pour ensuite pouvoir s’appuyer dessus et jouir de l’autorité que donnent de telles reconnaissances ». Ces Palmes académiques sont également une reconnaissance très utile pour le musée. « On le sait, le Laténium est reconnu à l’international, mais c’est quelque chose qui s’entretient et sur lequel il faut travailler. C’est à chaque fois de nouvelles étapes pour entretenir le prestige de ce musée ».