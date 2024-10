Carton du Cœur Neuchâtel : C’est quoi ton truc ?

Une association qu’on ne présente plus. Présente depuis les années 90, les Cartons du Cœur Neuchâtel s’engagent en apportant une aide sous forme de nourriture et de produits d’hygiène aux personnes nécessiteuses qui se sont signalées à eux. Mais la conjoncture actuelle, l’inflation et les coûts de la vie qui ne cessent d’augmenter ne font qu’accentuer la demande.

Mais les Cartons du Cœur Neuchâtel tiennent bon en soutenant 1'200 familles par année. À l’heure de la récolte du 26 octobre 2024 dans les grandes enseignes du canton, le président cantonal de l’association Pascal Boillat est venu nous rappeler que chaque geste compte :