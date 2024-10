Un fitness à la place de la Migros au Locle

La Migros du Locle a rouvert ses portes au début du mois dernier, au rez-de-chaussée de l’immeuble de la rue Bournot 35. Reste à savoir qui va s’installer au premier étage, laissé libre par le grand distributeur depuis la fin des travaux de rénovation. On connaît 50% de la réponse : le nouveau propriétaire du bâtiment a loué la moitié de l’espace disponible à Centralgym, une petite chaîne de fitness basée à Romont dans le canton de Fribourg, aussi présente près de Bienne et Berne, à Brügg, Burgdorf et Münchenbuchsee. Centralgym devrait ouvrir sa cinquième salle de sport au Locle, si possible dès février 2025.





La Migros a signé un bail de 15 ans

L’entreprise n’hésite pas à faire sa pub avant même le début imminent de la mise à l’enquête publique. Nous avons contacté l’un des deux associés, qui dit miser sur des équipements haut de gamme. Centralgym n’a pas peur de la présence dans la Mère-Commune du poids lourd du secteur Let’s go fitness. Le nouveau venu dit vouloir employer deux ou trois moniteurs maison et faire appel à quatre ou cinq externes pour les cours collectifs prévus. Notre interlocuteur lâche encore que la durée du bail se situe « entre 10 et 15 ans ».

Quant au propriétaire des murs, la société immobilière genevoise Paragon, elle dit chercher un ou plusieurs locataires pour les 1000 mètres carrés restants, idéalement des entreprises capables de développer des synergies avec le fitness et la Migros. A noter que le géant orange, ancien propriétaire du bâtiment, a signé un bail de 15 ans. /vco