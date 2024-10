Premier coup de pioche pour le nouveau centre de Peseux

La métamorphose du centre de Peseux commence. C’est ce lundi 21 octobre qu’est donné le premier coup de pioche d’un chantier qui va profondément modifier l’apparence et l’usage du cœur du village, devenu quartier de la commune de Neuchâtel.

Une intervention qui comporte deux phases principales : premièrement, il s’agit de mettre en place un chauffage à distance ainsi que d’autres conduites souterraines, ensuite, les ouvriers vont entamer le réaménagement de la place de la Fontaine, de la rue du Temple et des zones adjacentes. Actuellement lieu de passage pour les voitures, ce nouvel espace sera à l’avenir en partie piétonnier, en partie accessible sous la forme d’une zone de rencontre (à 20 km/h). Comme l’indiquent les autorités communales dans un communiqué, une soixantaine d’arbres seront plantés entre le sud et le nord de la Grand-rue.





Du changement pour les usagers

Le chantier va s’étendre sur un axe nord-sud, en partant de l’intersection entre les rues du Lac et Jämes-Paris. Cette intervention va modifier les habitudes des habitants de Peseux de différentes manières. Cela a déjà commencé avec le marché du vendredi matin, déplacé depuis le 18 octobre au pied de la Maison de commune, aux horaires habituels. Ensuite, les évolutions du chantier vont modifier de différentes manières les possibilités de stationnement et de circulation des véhicules. Au final, il restera une quinzaine de places de parc et plus de quarante emplacements pour vélos. Les travaux doivent durer pendant toute l’année 2025.

Ces transformations sont l’aboutissement d’un processus entamé officiellement en 2020, lorsque l’ancien législatif de la commune de Peseux a adopté, au terme d’une démarche participative qui aura duré près de dix ans, un crédit d’un peu plus de 4,2 millions de francs. Un projet affiné après la fusion en y ajoutant les travaux du sous-sol. La procédure a été bloquée par des oppositions pendant trois mois, avant d’aboutir à une solution au terme d’un dialogue entre les services communaux et les habitants du quartier.

Curiosité de ce processus : un ancien puits du 18e siècle a été repéré sous la place de la Fontaine. Selon les autorités communales, il devrait être préservé et mis en valeur dans le cadre de ce projet. /comm-jhi