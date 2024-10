Pontareuse : les Hirondelles ont fait de bonnes récoltes

Pontareuse, c’est la saga qui a animé le printemps de tous les boudrysans. En mars dernier, le collectif des Hirondelles, une cinquantaine de jeunes, prend possession illégalement du domaine. Leur objectif : faire vivre les terres et les bâtiments, inutilisés ou presque depuis 2017. Jusqu’à cette date, le terrain servait à accueillir des personnes en situation de dépendance. La Fondation Addiction Neuchâtel, propriétaire des lieux, finit par signer en mai un contrat de prêt à usage avec le collectif des Hirondelles, qui leur permet d’utiliser une partie du terrain. Après presque six mois, les cultures ont bien poussé, et les différents membres avouent avoir mangé beaucoup, beaucoup de courgettes cet été. Au contraire, les tomates, elles, ont attrapé le Mildiou, une maladie qui touche un grand nombre de plantes. Mais pas de soucis à avoir : « vu qu’on ne dépend pas de la culture pour un salaire, c’est OK. », rassure Jonathan, membre du collectif des Hirondelles.