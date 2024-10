La Chaux-de-Fonds : le Grand-Pont sera rouvert vendredi soir

Le Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds, fermé depuis le 20 mars 2023, sera rouvert au trafic routier vendredi en début de soirée, a indiqué lundi le canton de Neuchâtel. La rue de l'Hôtel-de-Ville sera toutefois fermée depuis cette date quelques jours en lien avec des travaux liés avec le contournement Est de la ville.

Construit à la fin des années 1960, le Grand-Pont était l'un des ouvrages les plus fréquentés du canton de Neuchâtel, avec près de 12'000 véhicules par jour. Une démolition et reconstruction était nécessaire, car il présentait des risques de dislocation.

Le nouveau pont est un pont mixte acier-béton, d’une longueur d’environ 145 mètres et d’une largeur de 20 mètres. Il a été aménagé afin de proposer un partage de l'espace optimal entre les différents modes de déplacement et de favoriser l'appropriation de l'espace public et les liens sociaux sur l'ouvrage.

Le chantier a été budgétisé à 18,5 millions de francs, dont 1,5 million à charge de la commune de La Chaux-de-Fonds. Sur les 17 millions du crédit cantonal, 60% seront pris en charge par la Confédération.

Le canton a aussi annoncé que la réalisation du contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18 nécessite des travaux importants pour remplacer le passage supérieur CFF des Petites Crosettes. Ce chantier impliquera quelques jours de fermeture de la route de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le passage supérieur (PS) CFF des Petites Crosettes permet à la ligne ferroviaire 225 reliant La Chaux-de-Fonds à Bienne de franchir la rue de l’Hôtel-de-Ville. « Avec le remplacement de cet ouvrage, qui fait suite au remplacement de celui de Malakoff, les deux franchissements ferroviaires sur le tracé du contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18 seront réalisés », a précisé l'Etat.

Les travaux vont permettre le passage de deux voies de circulation routière et d’une bande polyvalente, avec des gabarits répondant aux besoins et aux normes actuels. Ils vont également assurer le passage de la mobilité douce, piétons et cyclistes, sur des voies dédiées et sécurisées.