En automne, prudence sur la route

Les journées raccourcissent, les températures baissent, pas de doute, l’automne est bien arrivé sur la région. Durant la saison froide, le risque d’accident augmente, tant pour les automobilistes que pour les motards et les cyclistes. Par mauvais temps, le TCS recommande par exemple d’allumer ses feux de croisement et livre d’autres conseils pour davantage de sécurité sur la route.





Voir et être vu

L’automne est souvent synonyme de mauvaise visibilité, c’est la raison pour laquelle le TCS recommande de toujours rouler avec des feux de croisement. L’organisation rappelle aussi que les feux antibrouillards, avant comme arrière, ne doivent être actionnés que si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Les cyclistes seront avisés d’allumer leurs lumières dès le lever du jour. Pareil pour les e-bikes et trottinettes électriques qui devront, eux, toujours rouler phares allumés, de jour comme de nuit, un comptage réalisé par le TCS à l’automne 2022 a révélé que la moitié des trottinettes et un tiers des vélos n’étaient pas correctement éclairés ou roulaient non éclairés le matin comme le soir, précisément lorsque la visibilité est réduite. Un comptage du TCS mené en 2023 a montré que la situation doit encore s’améliorer en journée pour les e-bikes et les trottinettes électriques. Enfin, le TCS recommande vivement aux piétons de porter des vêtements clairs ou réfléchissants lors de leurs déplacements en extérieur.





Attention aux animaux sauvages

L’automne, c’est aussi la saison du gibier. Pour éviter tout risque de collision, il est important d’adapter sa vitesse et de se montrer prêt à freiner à tout moment, surtout à la tombée de la nuit. Si jamais un animal croise votre route, le TCS recommande de basculer en feux de croisement et de klaxonner plutôt que de tenter une manœuvre d’évitement dangereuse.

En cas de collision avec un animal, la police doit être immédiatement contactée. Celle-ci se chargera de dépêcher un garde-chasse, un chasseur ou un vétérinaire sur les lieux de l’accident. Par ailleurs, il ne faut jamais s’approcher d’un animal blessé, mais au contraire attendre l’arrivée de professionnels en observant une distance de sécurité.





Autres dangers

Par temps froid, le risque de dérapage augmente, tout comme la distance de freinage. La faute aux routes humides ou gelées qui, de surcroît, sont souvent recouvertes de feuilles et de saletés. Quant aux flaques d’eau, elles aggravent le risque d’aquaplaning. Lorsque les températures baissent fortement, il faut s’attendre à ce que de la glace se forme sur les ponts. Enfin, d’octobre à Pâques, les automobilistes doivent monter leurs pneus d’hiver. /comm-rme