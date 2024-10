Vaccination contre la grippe et le COVID recommandée

Les températures baisses, et les risques de grippe augmentent. Le canton de Neuchâtel rappelle vendredi que l’arrivée de l’hiver s’accompagne d’une hausse des maladies à virus respiratoires. Il recommande donc aux personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Selon un communiqué diffusé ce vendredi, les autorités sanitaires neuchâteloises recommandent aux personnes à risques de se faire également vacciner contre le COVID-19. La vaccination est recommandée aux personnes présentant un risque élevé de complications, soit les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes dès 16 ans avec des maladies préexistantes ou atteintes de trisomie 21 et les femmes enceintes.