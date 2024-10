Un « Face to Face » à la Case à choc à Neuchâtel

Un concept inédit vendredi soir à la Case à Chocs à Neuchâtel. Tech with us, spécialisée dans l’organisation d’événements techno, propose le premier « Face to Face ». La soirée se joue à guichet fermé. Alexandre Turrian, l’un des fondateurs de l’association a expliqué vendredi dans « La Matinale » que ce concept consiste à mettre deux DJs face à face qui s’affrontent sur un set qui peut durer jusqu’à 1h30, voire 2 heures. « Et du coup, ils sont là à jouer comme du pingpong, à se balancer des sons et à se challenger l’un et l’autre ».