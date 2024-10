Réaménagement de la route entre Ponts-de-Martel et La Sagne

Assurer la sécurité

Ce projet doit en particulier permettre d'améliorer la sécurité des riverains et de tous les usagers par des corrections de tracé, par des élargissements, par l’intégration de la mobilité douce, cyclable et piétonne et par la mise en place d'installations visant à modérer la vitesse.

Dans la mesure du possible, le nouveau tracé s’écarte des habitations qui sont parfois très proches de la chaussée. Le canton constate qu'il y a deux contraintes qui limitent la possibilité de s’éloigner du tracé existant : la ligne ferroviaire et certaines zones situées dans le périmètre fédéral de protection des sites marécageux.

Le projet aussi tient compte des nouveaux aménagements ferroviaires à réaliser dans les prochaines années, notamment le réaménagement des haltes et des corrections partielles du tracé du chemin de fer. /ATS-cob