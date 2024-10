Les batteries au lithium inquiètent Vadec

Emmanuel Maître relève que : « en exploitation normale, on peut avoir des départs de feu lors du déchiquetage ». Un problème presque courant et contre lequel les exploitants peuvent prendre des mesures. Sur le site de Vadec à Cottendart à Colombier, l’entreprise finalise l’installation d’un système de « déluge ». Il permet, en cas de départ de feu lors du déchiquetage, de délivrer une énorme quantité d’eau dans le tas de déchets. Mais ça, c’est uniquement quand le feu prend au moment de l’opération. Le directeur général de Vadec rappelle que c’est « beaucoup plus compliqué pour nous d’avoir un problème dans un tas de déchets qui n’a pas encore été déchiqueté, car on ne contrôle pas la situation ».