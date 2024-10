Incendie à Vadec

Le feu s’est déclaré mercredi vers 18h au Centre Logistique Régional (CLR) de Vadec aux Bulles, à La Chaux-de-Fonds. L’incendie a éclaté dans un tas de déchets encombrants pas encore déchiquetés. Les caméras thermiques ont détecté le début du sinistre et le personnel présent sur le site a alarmé le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN). En début de soirée, le feu était maîtrisé. Il n’y a pas eu de blessés et les dégâts aux infrastructures sont minimes. Dans un communiqué, Vadec précise qu’à « aucun moment la population n’a été exposée à un danger et les conséquences environnementales ont été mineures. »

L’origine de l’incendie n’est pour l’heure pas connue. Le directeur de Vadec, Emmanuel Maître, soupçonne qu’une batterie lithium-ion en est la cause. « C’est un fléau », explique-t-il. Le CLR a déjà connu un incident similaire en mai. Et là, c’était bien une batterie qui en était à l’origine.

Après avoir maîtrisé l'incendie, les pompiers, avec l'aide des employés de Vadec ont dû ouvrir le tas de déchets et l'arroser.