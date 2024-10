Et pourquoi pas de l'huile d'olive indigène

Frank Siffert a planté depuis 2019 quelques soixante oliviers d’une dizaine de variétés différentes. Son projet bénéficie du soutien de BioVaud, l’association faîtière des producteurs et productrices bio du canton de Vaud. L’agriculteur de Bonvillard insiste aussi sur l’intérêt de planter des oliviers. « C’est une essence peu exigeante. Elle s’adapte sans difficulté aux terrains pauvres et secs. Elle nécessite peu de traitement ».

Les premiers tests menés par Frank Siffert sont intéressants. Pour s’en rendre compte, il faut l’accompagner dans sa jeune plantation : « C’est assez bizarre, regardez cette arbre », lance-t-il avec enthousiasme. « C’est la première fois que j’ai autant d’olives et en plus elles présentent deux tailles différentes. Il y en a des petites noires et tendres ainsi que des vertes qui sont plus grosses ».