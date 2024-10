Enfin une belle saison pour la NLB

Après quatre sécheresses et le covid, la Navigation sur le lac des Brenets peut se réjouir d’avoir vécu une belle saison en 2024. Et ce, malgré la pluie qui a peut-être retenu les visiteurs ce printemps. Directeur de la NLB, Yann Durig estime que ses trois bateaux ont transporté quelque 50'000 voyageurs cette année. Et la saison n’est pas terminée. Il reste encore trois week-ends.