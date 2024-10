Les pères et les mères Noël auront aussi leur départ

Les inscriptions sont désormais ouvertes : la 3e édition de la Corrida Raiffeisen est sur orbite. Cette manifestation se tiendra samedi 7 décembre au cœur de la vieille ville, à Neuchâtel. Elle s’inscrit pleinement dans la tradition des courses à pied urbaines de fin d’année. Les coureurs se mesureront sur une boucle de 1,7 kilomètre à parcourir d’une à quatre fois en fonction des catégories. Des distances plus modestes seront proposées aux plus petits.

Cette manifestation se veut en priorité festive et populaire. Elle donnera d’ailleurs également lieu à un départ réservé aux pères et mères Noël : les plus beaux déguisements seront récompensés.

L’an dernier, la Corrida Raiffeisen avait attiré 800 participants : « Nous étions assez satisfaits avec ce chiffre. Nous avions repris cette course en 2022 et il fallait la relancer. Mais nous espérons franchir le cap des mille inscriptions cette année », résume Carolane Otz, directrice de SportPlus, la société en charge de cette organisation.