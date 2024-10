La Tène : pics de pollution mieux cernés

Les différents vents jouent un rôle dans l’accumulation temporaire de polluants. Les niveaux de dioxyde de soufre sont par exemple plus élevés lors de vent du sud-ouest par exemple, peut-on lire dans le communiqué. Ces pics sont par ailleurs repérables à leur odeur caractéristique « de mazout et d’œuf pourri », précise Daniel Rotsch. « Cette campagne a été lancée pour vérifier si le ressenti général était justifié ou non », explique le conseiller communal.





Communication renforcée

Selon lui, cette démarche a aussi permis de renforcer la communication entre la Commune, les entreprises concernées et le Service de l’énergie et de l’environnement. Désormais, les industries de l’est de l’Entre-deux-Lacs sont tenues d’informer plus régulièrement les autorités sur les activités pouvant générer des polluants. /sbm