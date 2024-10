Déjà 122 parrains pour les arbres-habitats de la forêt

La Ville de Neuchâtel est une des communes urbaines de Suisse qui possède une des plus grandes forêts, avec notamment celle de Chaumont. Afin de favoriser la biodiversité, elle a décidé d'offrir aux particuliers, entreprises ou associations la possibilité de parrainer des « arbres-habitats » dans la forêt.

« Les arbres-habitats ne sont pas entretenus et nous laissons faire la nature. Les champignons et les mousses s'y développent. Ils sont dans un coin bien tranquille où personne ne les dérange et dès lors on n'applique aucun entretien », a déclaré Gaël Müller Heyraud, architecte-paysagiste communal, dans un entretien à Keystone-ATS.

L'arbre va mourir petit à petit, mais en alimentant des insectes xylophages ou en créant des caches pour les oiseaux ou les petits mammifères.

Depuis que l'action de parrainage a débuté en 2010, 122 arbres ont été parrainés, pour un coût de 500 francs par unité. L'argent récolté permet d'entretenir la forêt.

« Certains aimeraient nous donner un arbre à planter, mais nous ne préférons pas. En ville, nous n’aimons pas mettre des plaquettes commémoratives au pied des arbres, car nous en aurions trop et ça deviendrait très difficile pour l’entretien », a ajouté Gaël Müller Heyraud.