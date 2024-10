Le Jardin du Prince a besoin d’une remise en état !

Le Jardin du Prince est la propriété de l’Etat, mais son entretien incombe à la Ville de Neuchâtel. Avec ce clou rouge, Denis Clerc et Patrimoine suisse espèrent pouvoir continuer le dialogue déjà amorcé avec les autorités pour restaurer ce parc et lui redonner un peu de sa superbe d’antan. Le clou rouge est accompagné d’un panneau avec quelques explications et repères historiques. « On pense qu’au bout d’un moment, les Neuchâtelois vont aussi s’approprier l’histoire de ce parc », relève le directeur de la section régionale de l’association.