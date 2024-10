Une bonne année pour les champignons !

Mettez vos bottes et vos chapeaux, et attrapez vos paniers : c’est une très bonne année pour aller aux champignons ! La Société mycologique des montagnes neuchâteloises (SMMN) organise ce dimanche une exposition à l’extérieur, à proximité de la piscine du Locle de 10h à 17h. C’est la seule en plein air du pays. « On a un parcours fleché d’environ un kilomètre et on a six postes où on montre des espèces et des membres de notre société vont donner quelques explications », présente François Freléchoux, président technique de la SMMN.