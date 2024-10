La bouchère a pignon sur rue à Dombresson

Outre le fait qu’il est rare d’ouvrir une nouvelle boucherie de village, il est encore plus rare que cette dernière soit tenue par une femme. Après avoir suivi son apprentissage à Corgémont et engrangé quelques années d’expérience supplémentaires dans son métier, Cloé Nussbaumer ne s’arrête pas sur cette considération. Elle vit sa passion, en y ajoutant, dit-elle, dans ses nouveaux locaux sa sensibilité féminine de bouchère : « J’ai eu la chance de pouvoir décider des travaux. J’ai mis pas petite touche personnelle. J’aime beaucoup la couleur rouge, bordeaux et la décoration. »/mne