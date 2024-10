L’assainissement du site CISA a commencé

C’est un chantier de dépollution d’une ampleur inédite qui s’est ouvert à La Chaux-de-Fonds. Les travaux préparatoires de l’assainissement de l’ancienne entreprise CISA de collecte et de traitement des déchets industriels ont débuté en mai. Et les engins de chantier ont commencé à excaver les matériaux pollués en juin. Le cout des travaux est devisé à 6,9 millions de francs pris en charge pour moitié par le Canton de Neuchâtel et pour moitié par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ce sont 15'000 m3 de matériaux qui doivent être assainis d’ici l’été prochain. L’ancienne entreprise de traitement des déchets pollués n’est plus en fonction depuis 1999. À cette époque, un premier traitement de dépollution avait été mené puis le site avait été mis sous surveillance. Il s’est avéré que des polluants continuaient de s’échapper de la parcelle. Un second assainissement s’est donc avéré nécessaire et avec de nouvelles techniques plus performantes.





Plusieurs techniques de dépollution

Actuellement, les matériaux sont triés sur place. François Gainon, responsable des sites pollués au Service cantonal de l’énergie et de l’environnement, relève que de nombreuses substances sont contenues dans le sol comme des solvants chlorés, des PCB ou encore des pifasses.