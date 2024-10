Du hockey de niveau international à Neuchâtel

« On peut dire que la patinoire est un petit peu vieillotte », confirme Isabelle Augsburger, « mais elle est grande, il y a de la place et les vestiaires sont top. » Le coup d’envoi de cette rencontre entre Genève Servette et Klagenfurt sera donné à 19h45 aux patinoires du Littoral à Neuchâtel. A noter que l’aigle « Sherkan », volera dans l’enceinte comme c’est le cas à la patinoire des Vernets. La billetterie est encore ouverte. /mne-swe