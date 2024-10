Sacré coup de jeune pour L’Eplattenier, le jour de ses 150 ans

Une exposition des plus originales à La Chaux-de-Fonds. Son titre : « Renaissance visuelle ». Celle de Charles L’Eplattenier. Ce 9 octobre 2024, jour pour jour, on fête les 150 ans de la naissance de l’artiste neuchâtelois de renom. L’événement qui lui est consacré se tient rue du Progrès 35, dans les anciens ateliers des arts réunis, là où le peintre, sculpteur et architecte promoteur de l’art nouveau a collaboré avec Le Corbusier. C’est la première fois que le lieu, qui abrite aujourd’hui une école, est ouvert au public.





Créativité débordante

Cette exposition, on la doit à la créativité débordante d’un couple : l’artiste neuchâteloise et enseignante en arts visuels Christelle Serrano et son compagnon Gilles Weiss. Ce dernier, qui a grandi non loin du collège en question, a offert un tableau de L’Eplattenier à sa compagne pour qu’elle sensibilise ses élèves à l’histoire du lieu. Les élèves ont trouvé ça « vieillot », ce qui a donné l’idée à Christelle Serrano de revisiter l’œuvre d’un artiste dont elle se sentait proche, ne serait-ce que par son amour de la nature.

Gilles Weiss s’est donc mis à la recherche d’œuvres de L’Eplattenier. Il en a acquis une septantaine, dont une trentaine ont inspiré des dessins, des peintures et même des animations visuelles à Christelle Serrano.





Humour et décalage

Ce dialogue artistique pour le moins original et coloré s’étale sur trois étages, dans les salles de classe, les couloirs et les escaliers de l’école chaux-de-fonnière. Mais le voyage n’a pas pour but de perdre le visiteur. Chaque espace a une vocation. Ici la Neuchâteloise se livre, là elle se lâche, parfois avec humour, voire irrévérence envers son illustre devancier.