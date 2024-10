Deux Neuchâtelois veulent révolutionner les panneaux photovoltaïques

Pour le cofondateur de LightSeeds, Pierrick Duvoisin, les modules photovoltaïques deviennent toujours plus grands. « Ça fait une quinzaine d’années que je travaille dans le secteur et j’ai pu constater cette évolution : les modules deviennent plus grands et plus lourds. Avec certains matériaux, on peut les alléger. »

De surcroît, la rigidité proposée est essentielle : « Dès qu’on veut intégrer le photovoltaïque au bâtiment, il faut respecter des normes et les aspects techniques. Par exemple, contre une façade, il faudra respecter la ventilation de la surface. Il faudra éloigner le module rigide du bâti. »

La société neuchâteloise est issue du CSEM, où les premières recherches ont été faites. Aujourd’hui, elle a breveté ses innovations en vue de se lancer dans la production en Suisse, en Europe ou en Chine. /aju